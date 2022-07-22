Kavurucu sıcaklar Çin’i de vurdu
Çin'de kavurucu sıcaklar nedeniyle bazı şehirler için uyarı yapıldı.
Çin’in tamamında önümüzdeki 10 gün içinde sıcak hava dalgalarının etkisinin hissedilmesi beklenirken bazı şehirler için bugün en yüksek seviyede uyarılar yapıldı.
Sıcaklıkların Cumartesi günü hızla yükselmesi, ardından sıcak hava dalgasına dönüşmesi bekleniyor. Ay takvimine dayandırılan Çin Takvimi’nde bu Cumartesi “kavurucu sıcak” günü olarak adlandırılıyor.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi’nin baş tahmincisi Fu Jiaolan 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların birçok bölgede etkili olabileceğini söyledi.