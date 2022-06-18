Kaybolan gazeteci davasında tutuklama kararı

Brezilya polisi, iki hafta önce Amazon ormanlarında öldürülen İngiliz gazeteci Dom Phillips ve yerli uzman Bruno Pereira davasında 3. şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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Brezilya’da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ikilinin cansız bedenlerine ulaşılırken, cinayete karışan 3. şüpheli de bugün tutuklandı.

Amazonas’ın Atalaia do Norte kentindeki karakola teslim olan Jeferson da Silva Lima isimli şahıs verdiği ifadede, cinayetlere karıştığını itiraf etti ancak kendisinin kimseyi vurmadığını söyledi.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Polis, Phillips ve Pereira’nın av tüfeğiyle vurulduğunu, Pereira’nın kafasına 1 kez, göğsüne ve karnına 2 kez ateş edildiğini, Phillips’in ise gövdesinden vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, İngiliz gazeteci ve araştırmayı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo da Costa Oliveira adında bir balıkçı ve kardeşi Oseney da Costa’yı tutuklamıştı.

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