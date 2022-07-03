Kelepçeli şekilde, polisle birlikte denize atlayıp intihar etmek istedi

Yunanistan’ın Selanik kentinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda polisin bir tartışma nedeni ile gözaltına alarak kendisine kelepçelediği şüpheli, polisi sürükleyerek denize atlayıp intihar etmeye kalkıştı. Yüzlerce kişinin önünde meydana gelen olayda, polis memuru intihar etmek isteyen şüpheli ile dakikalarca yaşam mücadelesi verdi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Selanik Kenti'nde bu sabah Liman bölgesinde meydana gelen bir olayda bir kişinin birileri ile tartıştığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerinden bir memur şüpheliyi kendisine kelepçeleyerek gözaltına almak istedi. Sahilde meydana gelen olayda birden polisi sürükleyerek kendisini polisle birlikte denize atıp intihar etmek isteyen kişi sabah sporu ve yürüyüş yapanları şok etti.

Liman polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Diğer polislerin yardımına koştuğu şüpheli ile kelepçeli polis memuru yaklaşık 10 dakika yaşam mücadelesi verirken şüpheliyi kıyıya çekmeyi başardı. Şüpheli ise sürekli “Bırakın çıkmak istemiyorum, yaşamak istiyorum” diye bağırdığı belirtildi.

Diğer polis memurları ve vatandaşların yardımı ile denize düşen polis ve şüpheli çıkarıldı. Şüpheli ve polis ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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