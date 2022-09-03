Kent ayakta: Uçağı kaçırıp AVM’ye çarpmakla tehdit etti

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir pilotun çaldığı uçağı AVM'ye çarpmakla tehdit etmesi üzerine polis alarma geçti.

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ABD’nin Mississippi eyaletinde bir pilotun, küçük bir uçağı kaçırıp kentte bir alışveriş merkezine çarpacağını söylemesi üzerine polis alarma geçti.

Mississippi, Tupelo’daki polis departmanı, pilotun tehditlerinin ardından kentteki Walmart alışveriş merkezinin boşaltıldığını duyururken, olayı doğruladı. Polisten yapılan açıklamada, pilotun bir Beechcraft King uçağı kullandığını, muhtemelen onu çaldığını ve AVM’ye düşürmekle tehdit ettiği vurgulandı.

Polis, Walmart dışında bölgedeki bir benzin istasyonunun da olası bir tehlikeye karşı tahliye edildiğini duyurdu. Reuters’ın son dakika olarak aktardığı habere göre, uçağın kente çok yakın ve alçak irtifada daireler çizdiği açıklandı.

ABD merkezli New York Post gazetesi, pilotun 29 yaşında olduğunu belirtirken, “Polisler, ambulanslar ve itfaiye araçları her yerde.” ifadelerini kullandı.

Daily Journal, pilotun Tupelo bölgesel havaalanında çalıştığını ve uçağın şu anda Toyota 7203.T fabrikasının yakınında uçtuğunu söyledi.

Polisin pilot ile iletişime geçtiği ancak olayın henüz sonuca bağlanmadığı aktarıldı.

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