Kenya’daki seçimi William Ruto önde götürüyor

Kenya’da 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oy sayma işlemi hala devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre 2013’ten bu yana Devlet Başkanı Yardımcısı görevinde olan William Ruto seçimi önde götürüyor. Ruto, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52'sini aldı.

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Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde 2013'ten bu yana Devlet Başkanı Yardımcısı görevinde olan William Ruto'nun önde olduğu belirtildi. Ruto'nun resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52’sini, sol eğilimli rakibi muhalefet lideri Raila Odinga’nın oyların yüzde 48'ini aldığı aktarıldı.

Oy sayım işlemindeki yavaşlık, sayım merkezinde öfke ve gerilime neden olurken, bugüne kadar oyların 4'de 1'inden biraz fazlası sayıldı. Kazananın ilan edilmesi için oylamadan itibaren Seçim Komisyonunun 7 günü bulunuyor.

SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMASI BEKLENİYOR

Başkanlık yarışında bir adayın ilk turda yüzde 50+1 barajını geçememesi durumunda seçimin ikinci turuna gidilecek. Sandıklar açıldıkça Ruto’nun oylarının düşmesi nedeniyle seçimin ikinci tura kalması bekleniyor. Odinga ve Ruto, iki dönem sınırını dolduran Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın yerini almak için yarışıyor.

Öte yandan yaklaşık 22 milyon seçmenin bulunduğu Kenya'da, patlak veren şiddet olayları nedeniyle 2007 seçimlerinde bin 200'den fazla, 2017 seçimlerinde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.