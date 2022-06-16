Kiev’i ziyaret eden üç lider, Zelenskiy’le görüştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz ve İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le bir araya geldi. Rusya da ziyaretle ilgili bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi.

Savaşın başından bu yana diplomatik çözüm için çaba gösteren üç lider, Rus işgalinin başından beri ilk defa Zelenskiy'le yüz yüze görüştü.

Görüşme öncesinde üç lider, Rus saldırıları sonucu büyük yıkımın yaşandığı İrpin kasabasını dolaştı. Yıkılan evleri inceleyen Macron, “Burası barbarlıkla lekelenmiş kahraman bir kent” dedi.

SİRENLER PANİĞE YOL AÇTI

Rusya lideri Vladimir Putin'le temasları nedeniyle eleştirilen Avrupa’daki başlıca üç ülkenin lideri Ukrayna’ya desteklerini göstermek ve birlik mesajı vermek için gece treniyle Kiev’e gitti. Üç liderin ziyareti sırasında kentte sirenler çalmaya başlaması paniğe yol açarken, Kiev'de kaldıkları otelin çevresine hava saldırıları düzenlenmesinden endişe ediliyor.

Putin'le sık sık telefonda görüşmeleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Avrupalı üç liderin Kiev ziyareti için hazırlıklar uzun süredir devam ediyordu. Daha önce birçok ülkeden yetkili Kiev'i ziyaret ederken üç ismin ziyarette bulunmaması tartışmalara yol açmıştı.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Macron, Scholz ve Draghi'nin ziyaretiyle ilgili Rusya'dan da bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmede Ukrayna'ya silah sevkiyatından farklı konulara odaklanılmasını umduklarını belirtti.

Peskov, üç liderin Zelenskiy'le görüşmeyi duruma gerçekçi bir bakış için fırsat olarak kullanması gerektiğini söyledi.

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