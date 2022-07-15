Kılıçdaroğlu’ndan F-16 tepkisi, F-35 ve S-400 çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye hakkında F-16 kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsın. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir karara imza attı. Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına eklenecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyor.

“ERDOĞAN SÖZ VERMELİ”

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Türkiye'nin bu kısıtlama ve önkoşula nasıl yanıt vereceği henüz belli değil. Fakat Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitinin satılmasına yönelik bu engelin üstesinden gelmek çok zor değil” yorumunu yaptı. Bloomberg'de yayınlanan haberde, “ABD'de Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmasına engel geldi. Erdoğan, Yunanistan üzerinde uçmayacakları konusunda anlaşmalı. Türkiye, F-35 programından çıktıktan sonra F-16 satın almak istemişti” denildi.

Tasarıyı sunan Pallone, “Biz burada ne olduğuna dair kapsamlı bir analiz istiyoruz. Sonuçta bu satışın ABD'nin ulusal çıkarlarına nasıl etki edeceğini kimse bize söylemedi” dedi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra yeni nesil F-35 programından çıkarılmıştı. Üretim sürecinde de yer aldığı F-35 programından çıkarılan ve F-35 satışı yasaklanan Ankara, F-16 satın almaya öncelik vermişti.

KILIÇDAROĞLU: BATI, ERDOĞAN HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLİYOR

Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. İktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Sevgili Halkım, daha NATO’daki imzanın mürekkebi kurumadan Finlandiya ve İsveç'ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan’ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz.

* Yatırımcılarından (sahiplerinden) biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımuza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz.

* Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor.

* Erdoğan ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle ‘dış güçler’ demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler.

“YETER Kİ TÜRKİYE MASAYA YENİDEN OTURSUN”

* Şimdi Erdoğan, sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık ve de ki ‘Ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek, kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil.’

* Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın.

ABD’YE ÇAĞRI

* Buradan ABD'ye sesleniyorum. Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin.

* Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.”

İlginizi Çekebilir Türkiye'ye F-16 satışı için Erdoğan'ın söz vermesini istiyorlar