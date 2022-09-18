Kırgızistan, sınırdaki olayları ‘Tacikistan’ın kasıtlı silahlı saldırısı” olarak değerlendirdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan topraklarında meydana gelen olayların, Tacikistan Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'a yönelik "önceden planlanmış kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tacik tarafının insanlık dışı eylemleri” sonucunda, Kırgız-Tacik sınırında bugün itibarıyla 46 Kırgızistan vatandaşının hayatını kaybettiği, 140 kişinin yaralandığı, yaklaşık 140 bin kişinin tahliye edildiği ve bölgede büyük maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Kırgızistan topraklarında meydana gelen olayların, Tacikistan Cumhuriyeti’nin Kırgızistan’a yönelik “önceden planlanmış kasıtlı silahlı saldırısı” olarak değerlendirildiğine işaret edildi.

Tacikistan’ın, toprak bütünlüğü, devlet sınırlarının dokunulmazlığı, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, kuvvet kullanmama, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünde ve diğer uluslararası belgelerde yer alan insan hak ve özgürlüklerine saygı gibi temel uluslararası ilkeleri, ağır şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Kırgızistan’ın, topraklarında Tacik ordusunun işlediği tüm vahşet ve suçların yanı sıra saldırganlığın başlangıcını kaydeden tüm kanıtlara (fotoğraf ve video materyalleri) sahip olduğu ve gerekirse bu delilleri sunmaya hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Tacik tarafının, kendi suçu ve sorumluluğunu Kırgızistan’a atma gibi beyhude bir girişimde bulunmak için ve Kırgızistan’ın savunma eylemlerini itibarsızlaştırmayı amaçlayan yaygın bir dezenformasyon kampanyası başlattığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkili makamların bilgilerinin gerçeğe uymadığı belirtildi.

“KIRGIZİSTAN, YALNIZCA KENDİNİ SAVUNMA AMAÇLI HAREKET ETTİ”

Tacikistan’ın, Kırgızistan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine haince tecavüz ettiğine ve toprak iddialarının varlığını bir kez daha doğruladığına vurgu yapılan açıklamada, yabancı toprakları ele geçirme hedefine sahip olmayan Kırgızistan’ın, Tacik tarafının aksine “yalnızca kendini savunma amaçlı harekette bulunmuş olduğu” belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafından, Kırgız topraklarına yönelik ümitsiz işgal planlarından ve sınır bölgesindeki durumu tırmandırma hedeflerinden vazgeçmesi talep edildi.

KIRGIZİSTAN’DAN TACİKİSTAN’A PROTESTO

Daha önce birliklerini Kırgızistan sınırına çeken Tacikistan’ın, Kırgızistan’ın Batken bölgesindeki Kırgız-Tacik devlet sınırının tüm çevresi boyunca sınır ve sivil tesislere ve yerleşimlere saldırmak için ağır askeri teçhizat kullandığı hatırlatılan açıklamada, birçok kez alınan ateşkes anlaşmalarına rağmen Tacik tarafının kışkırtıcı bombardımanlarına devam ettiği ve Kırgızistan’ın Batken bölgesindeki Dostuk, Aksai, International, Jaştık, Borborduk, Arka, Kulundu gibi bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiği anımsatıldı.

Tacik tarafının yasa dışı eylemlerinin, ülkelerin halkları arasındaki ikili ve çok taraflı anlaşmalara, iyi komşuluk ruhuna ve karşılıklı desteğe aykırı, saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı olduğu belirtilen açıklamada, Tacik tarafındaki düzensiz paramiliter oluşumların aktif katılımının son derece rahatsız edici olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Daha önce varılan tüm anlaşmaları ihlal eden Tacikistan Cumhuriyeti’nin yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine karşı güçlü bir protesto ilan ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

KIRGIZİSTAN, YALNIZCA MÜZAKERE MASASINDA SONUÇ ALINABİLECEĞİNİ TEYİT ETTİ

Açıklamada, Tacik tarafının eylemlerinin, büyük çaplı bir devletler arası çatışmanın ortaya çıkmasına ve bir bütün olarak Orta Asya bölgesindeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine işaret edildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere masasında yalnızca barışçıl yollarla ve siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gereği konusundaki değişmeyen tutumunu bir kez daha teyit etti. (AA)

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