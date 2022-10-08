Kırım Köprüsü’nde bir anda alevler yükseldi
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sabaha karşı, Kırım Köprüsü'nde büyük bir patlama meydana geldiği duyuruldu. Rus medyası ise petrol taşıyan bir tankerde patlama meydana geldiğini aktardı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken endişe yaratan bir olay sabaha karşı yaşandı…
Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da inşa ettiği Kırım Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Rus haber ajansı RIA, petrol yüklü bir tankerim köprü üzerinde patladığını duyururken Ukrayna medyası ise bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.
RIA’nın yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, “Kırım Köprüsü’nde ilk belirlemelere göre yakıt dolu bir tankerde patlama meydana geldi. Köprüde hasar oluşmadı” denildi.
Köprü üzerindeki trafik dururken, Ukrayna medyası ise köprüde bir patlama meydana geldiğini öne sürdü.