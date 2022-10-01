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Kırım’da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi.

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Kırım’da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Uçak, Belbek Askeri Havaalanı’na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı.” ifadelerini kullandı.

Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. AA

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