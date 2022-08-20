Kırım’da peş peşe patlamalar: ‘Burayı terk etmenin zamanı geldi’

Kırım'da son günlerde Rus üssünü hedef alan saldırılar yoğunlaşırken, bölgede yaşayan bir Rus balerin tarafından çekilen görüntüler, yaşananların korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili resmi makamlardan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’dan arka arkaya gelen patlama haberleri korku yarattı.

Dün, Kırım’ın yönetim merkezi Sivastopol’un valisi Mihail Razvozhayev, Belbek Hava Üssü’ne yaklaşan bir Ukrayna İHA’sının (İnsansız Hava Aracı), Rus uçaksavar mevzilerinden açılan ateşle düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yevpatoriya beldesinde yaşayan Dasha isimli bir balerin, Kırım’da meydana gelen patlamaları anbean görüntülerken o sırada, “Buradan hemen ayrılmam lazım. Şu hale bakın! Burası çok fena. Buradan Kırım’da yaşayanlara sesleniyorum. Buradan hemen ayrılmamız lazım.” dedi.

Genç kadının çektiği videoda art arda patlamalar yaşandığı görüldü. Rusların tatil için tercih ettiği yerlerin başında gelen Kırım’da çekilen bu görüntüler, bölgenin güvenliğini de sorgulattı. Son dönemde, Kırım’ı tercih eden turist sayısında azalma yaşandığı bildirilmişti.

‘EVE DÖNÜN’ ÇAĞRISI YAPTI

Son olarak, Rusya’nın yarımadadaki donanma karargahı bu sabah bir kamikaze drone saldırısıyla hedef alındı. Saldırının ardından havada dumanların yükseldiği görüldü.

Yapılan açıklamalarda donanma karargahın doğrudan isabet alındığı bildirildi.

Sivastopol’un valisi Mihail Razvozhayev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, olayı doğrularken, saldırıda kimsenin ölmediğini söyledi ancak drone’un Rus güçleri tarafından etkisiz hale getirilemediğini de vurguladı. Razvozhayev, Kırım halkınıza ‘evinize dönün’ çağrısı da yaptı.

Rusya, Sivastopol’un kuzeyindeki Yevpatoriya tatil beldesine de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Putin’in ilhak edilen Kırım’daki rejiminin başkanı Sergei Aksyonov, Batı Kırım’da hava savunma sisteminin etkinleştirildiğini söyledi. Aksyonov, ‘Hedef vuruldu. Herhangi bir hasar ve yaralı yoktur. Ordumuz görevlerini profesyonel ve etkin bir şekilde yerine getiriyor. Herkesten sakin olmasını ve yalnızca resmi bilgilere güvenmesini rica ediyorum.’ dedi.

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