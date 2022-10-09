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Kırım’daki patlama sonrası Kremlin sessizliğini bozdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüde meydana gelen saldırı sonrası Kremlin'den ilk açıklama geldi.

Yayınlanma: 16:13 - 09 Ekim 2022 Güncellenme:
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Kırım’daki patlama sonrası Kremlin sessizliğini bozdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım'ı Rusya‘ya bağlayan ve “gurur duyduğu” köprüde meydana gelen patlama uluslararası kamuoyunda gündemini korurken, bugün Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Kırım köprüsünde meydana gelen patlamadan iki gün sonra, Pazartesi günü Güvenlik Konseyi’ni toplayacağı ve toplantıya başkanlık edeceği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ‘Yarın cumhurbaşkanının Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle planlı bir toplantısı var’ açıklamasında bulundu.

KARARNAMEYİ İMZALADI

Putin, Kerç Köprüsü’nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı’nda önlemlerin artırılmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Kremlin’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.’ ifadelerine yer verilmişti.

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