Kızının boğazını kesip oğlunu balkondan atan baba aranıyor

Almanya'nın Hanau Kenti’nde 9 katlı bir binada yaşanan korkunç vahşetin ayrıntıları netleşiyor. Dehşet olayın yaşandığı olayda, Hindistan kökenli ailenin sorunları olduğu ve annenin, çocuklarını alıp kısa süre önce Hanau’ya taşındığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

7 yaşındaki kızı Jannatveer ve 11 yaşındaki oğlu Mukhmanii ile Hanau'ya yerleşen annenin işe gittiği sırada, “çocuklarını sosyal yetkililer aracılığıyla görebilme hakkı“ olan babanın eve girdiği ortaya çıktı.

Annenin sabah 06.00'da işe gittiğini, çocukların da 08.00'de okulda olması gerektiğini bilen babanın, fırsat bulup eve girdiği ve çocuklara saldırdığı öğrenildi.

7 yaşındaki kızının boğazını kesen baba, daha sonra oğluna saldırdı. 11 yaşındaki çocuk da, 9. kattan düşüp öldü. Babanın oğlunu attığı ya da kız kardeşinin boğazının kesildiğini görünce korkup atladığı iddia ediliyor.

Römer Caddesi’deki binada incelemeler sürerken, komşuları ‘çığlıklar ve sonra korkunç bir düşme- çarpma sesi duyduklarını’ anlattı. Katil zanlısı babanın, çocuklarını öldüreceğini önce başka yerlerde söylediği de öne sürüldü. Olayı duyunca büyük şok geçiren anne ise psikiyatri kliniğine kaldırıldı.

GÖZETİM ALTINDAYKEN YAPTI

Kentteki Türkler, aile sorunlu olduğu halde, neden önlem alınmadığını soruyor. Olay yeri ise komşuların çiçek ve mumlarıyla matem yerine çevrildi.

Komşu Almanlar ve Türkler, “Bu olay insanı derinden yakıyor. Kelimelerle anlatamıyoruz, yüreğimiz kanıyor. Ailenin, sosyal dairenin gözetiminde olmasına rağmen böyle bir şeyin yaşanmasını akıl almıyor“ ifadelerini kullandı.

Cinayet zanlısı babanın başka bir Avrupa ülkesine kaçtığı belirtiliyor. Hanau Polisi, babayı tanıyanların ve izini bilenlerin 06181- 10 01 23 numaralı telefona bilgi vermelerini istedi.

İlginizi Çekebilir Hanau'da yine vahşet: İki kardeş öldürüldü, baba aranıyor