KKTC Cumhurbaşkanı: İngiltere sorumluluğunu yerine getirmiyor

BM Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ''İngiltere Kıbrıs'ta şartların Kıbrıs Türklerinin aleyhine, Kıbrıs Rumlarının lehine bu şekilde cereyan etmesine tamamıyla seyirci kalmıştır. Hiç kılını kıpırdatmamıştır çünkü güneyde üstleri var, kendi menfaatleri var'' dedi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üç garantör ülkeden biri olan İngiltere’nin garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’ta bulunan Tatar, şunları söyledi:

”Şimdi hala daha öyledir. İngiltere seyirci kalıyor. İngiltere Kıbrıs’ta şartların Kıbrıs Türklerinin aleyhine, Kıbrıs Rumlarının lehine bu şekilde cereyan etmesine tamamıyla seyirci kalmıştır. Hiç kılını kıpırdatmamıştır çünkü güneyde üstleri var, kendi menfaatleri var. Bunu üzülerek söylüyorum ama gerçekten Kıbrıs’ta bu kadar adaletsizliğe seyirci kalan, tarafsız olması gereken bir garantör ülkenin sorumsuzluğu bu kadar sürdürmesi beni hayal kırıklığına uğratmıştır. Hala daha ambargo ve izolasyonlar altında her türlü haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türk halkına seyirci kalıyorlar.”

ABD'YE SİLAH AMBARGOSU TEPKİSİ

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 için kaldırma kararını kınayan Tatar, bu kararının kabul edilemez olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs’ın zaten silahlandığına ve bu tür silahlanmanın hiçbir fayda sağlamayacağına dikkati çeken Tatar, ”Bu (karar) Ada’yı daha da fazla silahlandırmak suretiyle bölgedeki gerginliği ve bölgedeki tansiyonu yükseltir ve bu da kimsenin işine gelmez. Bu gerçekten iyi bir hareket değil, Rumların bana göre bir çılgınlığıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’ye bu kararı yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapan Tatar, ”Alet olacakları iş, böyle bir silahlanmayla, eğer bu silahları vereceklerse, Kıbrıs’ta gerçekten hiç arzu edilmeyen birtakım gerginliklere vesile olacak” dedi.

Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşlar olacağına dair basında çıkan haberleri de değerlendiren ve bundan memnuniyet duyacaklarını belirten Tatar, şöyle devam etti:

”Şu anda benim bilgim Rus kökenli bir firmanın bizim sivil havacılık idaremize uçuşlar için başvurduğu şeklinde. Bizimkiler de Türkiye sivil havacılıkla istişare etmek suretiyle kendilerine hangi koşullarda uçakların Ercan Havalimanı’na inip kalkacağı konusunda bir cevap vermişler ve bu cevabı şu anda tekrar değerlendiriyorlar ama neticede bu uçuş direkt olur mu, olmaz mı ondan emin değilim. Bir çalışma olduğunu biliyorum.”

Tatar, 15 Kasım’da yeni havalimanının açılmasıyla KKTC’ye Türkiye’nin çeşitli hava meydanlarından ulaşma imkanı olacağını da ifade ederek ”Her Türk vatandaşının bir kez olsun KKTC’yi ziyaret etmesi lazım” dedi. (AA)

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