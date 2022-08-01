Klip çekimi için gittikleri Güney Afrika’da tecavüze uğradılar: ‘Kimyasal hadım edilsinler’

Güney Afrika'da oldukça yaygın olan yasadışı madenler bu kez bir tecavüz olayıyla gündeme geldi. Bölgede klip çekimi yapan modellere kaçırılarak tecavüz edildiğinin ortaya çıkmasıyla ülkede 'kimyasal hadım' talepleri arttı. Modeller de yaşadıkları kabusu yerel basına anlattı.

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Güney Afrika’da video klip çekimleri için Johannesburg yakınlarındaki West Village kasabasına giden sekiz model, silahlı bir çete tarafından kaçırılarak toplu tecavüze uğradı.

Sekiz modelin, bölgede müzik klip çekimi için bulunduğu ve çete tarafından silah zoruyla kaçırıldığı aktarıldı. Kurbanlardan en küçüğünün yaşının 19 en büyüğünün ise 37 olduğu açıklandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, kadınlar en az 10 kez cinsel istismara maruz kaldı.

Güney Afrikalı çetenin ayrıca, ekibin ve modellerin cep telefonlarına, mücevherlerine, nakit paralarına ve ekipmanlarına el koyduğu belirtildi.

‘KİMYASAL HADIM EDİLSİN’ ÇAĞRILARI YÜKSELDİ

Olay, dünyanın en yüksek suç oranlarından birine ve en yüksek üçüncü tecavüz vaka oranına sahip ülkede şok etkisi yaratırken, halk, tecavüzcülerin kimyasal hadım edilmesi çağrılarını yeniledi. Olay, sosyal medyada da gündem olurken, birçok kişi duruma tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Polis, iki kişinin ölümüne neden olan bir çatışmanın ardından bölgede yasadışı olarak madende çalışan işçileri tutukladı.

65 madencinin yasa dışı madencilik, cinayete teşebbüs, patlayıcı bulundurma ve göçmenlik yasalarını ihlal etme suçlamalarıyla mahkemeye çıkacağı açıklandı. Kaçak madende meydana gelen tecavüz olayında ise herkesin sorumlu olmadığı sorumlu olan kişilerin ayrıca tecavüz suçundan da yargılanacağı bildirildi.

POLİSLE TECAVÜZCÜLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırganlar kar maskesi ve Basotho battaniyeleri giyerek çalılıklardan klip çekimlerinin yaptığı alana girdiği, ekibin kaçışması sonucu ise onlara ateş açtıkları belirtildi. Silahlı çete çekim bölgesine girip herkese yatmasını emrederken, modellerin birer birer çalılıklara götürülerek tecavüz edildiği aktarıldı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı olay yerine geldiğinde ise çatışma çıktı ve yasadışı madende görev yapan iki kişi öldürüldü. Polis, bir kişinin de yaralandığını açıklarken, 17 kişinin kaçtığı aktarıldı.

Güney Afrika’da kaçan zanlıları yakalamak için büyük bir insan avı başlatıldı.

Sunday Times South Africa’nın haberine göre 19 yaşındaki bir kurban, daha fazla tecavüze uğramamak için düşük yaptığı konusunda saldırganına yalan söylediğini aktardı. Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan genç kadın, “Yalan söylemekten başka çarem yoktu çünkü bizi tek tek alıyorlardı. Altı ila 10 erkek tarafından tecavüze uğradım. Bunu yaşayan başka arkadaşlarım da var.” dedi.

‘4 SAAT BOYUNCA TECAVÜZE UĞRADIK’

Ekipten 21 yaşındaki bir başka ismi açıklanmayan kız ise, yaklaşık 4 saat boyunca tecavüze uğradıklarını söyledi. Çekim için mankenleri organize eden görevli ise, onları tecavüzcülerden korumaya çalıştığını ancak önce kendisinin cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Polis sözcüsü Brigadier Brenda Muridil, 65 potansiyel şüphelinin Cuma akşamı Göçmenlik Yasasını ihlal etmekten tutuklandığını doğruladı.

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