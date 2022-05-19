Kolombiya Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye gelecek
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı’ndan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez’in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
* “Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 20- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
* Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye- Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
* Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.
* Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”