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Kolombiya Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye gelecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Kolombiya Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye gelecek

İletişim Başkanlığı’ndan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez’in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 20- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

* Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye- Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

* Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

* Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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