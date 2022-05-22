Komşu alarma geçti! Uçuşlar iptal… Resmi tatil ilan edildi

Irak’ta bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

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Irak’ta bugün beklenen kum fırtınası nedeniyle alarma geçildi. Ülkede, tüm havalimanlarındaki uçuşlar askıya alınırken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

“48 SAAT İÇERİSİNDE…”

Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüş mesafesinin 100 metrenin altına düşmesine neden olacak kum fırtınası nedeniyle tüm havalimanlarındaki uçuşların askıya alınacağı duyurulurken, bakanlık önümüzdeki 48 saat içerisinde özellikle ciğer hastalarının evlerinde kalması ve vatandaşlara yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Irak Bakanlar Kurulu yaklaşan kum fırtınası sebebiyle ülke genelinde resmi tatil ilan ederken, Eğitim Bakanlığı da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

YÜZLERCE KİŞİ HASTANELİK OLMUŞTU

Irak'ta mayıs ayı başlarında da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 400'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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