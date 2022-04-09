Komşuda ilginç karar! 717 kişi hastanelik oldu, hava durumu açıklamaları yasaklandı

Irak’ı 2 gündür etkisi altına kum fırtınası nedeniyle 717 kişi hastanelik olurken, Irak hükümeti meteoroloji uzmanlarının hava durumu açıklamalarını yasakladı.

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Irak'ta geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren ülkenin kuzeyini etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelik oldu. Ülkenin kuzeyindeki Kerkük kentinde toplam 622 kişi nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvururken, Süleymaniye kentin de ise 95 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

HAVA DURUMU AÇIKLAMALARI YASAKLANDI

Öte yandan Irak hükümetinin meteoroloji uzmanlarının hava durumu açıklamalarına yasak getirdiği bildirildi. Irak'ın önde gelen meteoroloji uzmanlarından Sadık Atiye sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, hükümet tarafından hava durumu tahminleriyle ilgili açıklama yapmasına yasak getirildiğini söyledi.

ÜLKE ÇIKARLARI İÇİN BU KARAR ALINDI

Söz konusu yasağın ülkenin çıkarı doğrultusunda olmadığını belirten meteoroloji uzmanı Atiye, ülkenin ağır hava koşulları altında kaldığı bu dönemde alınan kararın durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELERİNDEN

İklim değişiklerinden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Irak'ta yaşanan kuraklık nedeniyle kum fırtınası arttı.

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