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Komşuda korkutan deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ermenistan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Komşuda korkutan deprem! Son depremler…

Ermenistan akşam saatlerinde depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Shirak’ta saat 22.35’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin ise 8.71 km olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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