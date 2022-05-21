Komşuda salgın alarmı! Ölü sayısı artıyor

Irak'ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin sağlık bakanı ülke genelinde vaka sayısının da 90’a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi.

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Irak’ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf El-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının korkunç şekilde arttığını söyledi.

“CAN KAYIPLARI ARTACAK”

El-Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90'a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi.

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