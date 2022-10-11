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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gemi battı! Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir geminin batması sonucu 40 kişi öldü.

Yayınlanma: 22:24 - 11 Ekim 2022 Güncellenme:
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gemi battı! Çok sayıda ölü var
Ulusal medyadaki haberlere göre, Kongo Nehri Seclin Wendji mevkisinde birçok yolcusu olan gemi sebebi bilinmeyen bir nedenle battı.

ÖLÜ SAYISINDA ENDİŞE EDİLİYOR

Kazada 40 kişi hayatını kaybetti, kayıp birçok yolcu ve mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ngiri Koruma Alanı Ulusal Parkı yönetimine ait olduğu belirtilen geminin olumsuz hava koşullarında kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıdığı belirtiliyor. AA

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