Korkutucu görseller gönderen hava korsanı uçuşu erteletti

İspanya'ya gerçekleşecek bir uçuş, yolcuların kalkıştan önce, AirDrop üzerinden ölüm tehditleri ve korkunç görüntüler almasının ardından ertelendi.

Sozcu.com.tr

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İspanya’ya ait Vueling Havayolu’nun uçağı, 21 Temmuz’da Roma’nın Fiumicino havaalanından kalkışa hazırlanırken, uçaktaki 147 kişiden çoğu rahatsız edici mesajlar aldı.

Mesajlar, Apple iPhone kullanıcılarının yakındaki diğer kullanıcılara resim ve video göndermesine olanak tanıyan AirDrop aracılığıyla yolculara gönderildiler.

Amharca dilinden tercüme edilen rahatsız edici metinlerde, “Ailen yaptıklarından dolayı kanlar içinde kalacak”, “Yaptıkların yüzünden sonsuza kadar acı çekeceksin” ve “Yaptıkların yüzünden yakında yalnız kalacaksın” gibi tehditler yer aldı.

Başka bir mesajda ise, yolculardan bazılarına iri gözlü ve alnında haç bulunan kafatasına benzer bir figürün siyah beyaz bir fotoğrafı gönderildi.

Mürettebat dolaşan mesajlara karşı uyarıldıktan sonra, uçağın kaptanı, İspanya’nın Alicante kentine olan uçuşu ertelemeye ve sınır polisini rahatsızlıktan haberdar etmeye karar verdi.

LadBible’ın bildirdiğine göre, olay yerine gelen memurlar kısa süre sonra mesajların AirDrop üzerinden 18 yaşındaki bir İspanyol tarafından gönderildiğini keşfetti. Havayolu firması, zanlının polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

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