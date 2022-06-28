Korkunç olay: 46 mültecinin cesedi kamyonun arkasında çıktı

ABD-Meksika sınırında insan kaçakçılığı yapan bir aracın arkasından 46 mültecinin cansız bedeni bulundu.

Sozcu.com.tr

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Mülteci krizi dünyanın her yerinde büyük bir drama sebebiyet veriyor… Önceki gün Fas’ta onlarca mültecinin öldürülmesinden sonra ABD dün korkunç bir olaya tanık oldu.

Mülteci krizinin ve insan kaçakçılığının en yoğun olduğu bölgelerden biri olan ABD-Meksika hattında tarihin en ölümcül olaylarından biri kayıtlara geçti. San Antonio’nun dışında bulunan bir tırın arkasındaki konteynırda 46 mültecinin cansız bedeni bulundu.

San Antonio İtfaiye Birimi’nden yetkililer cesetlerin üst üste yığıldığını belirtirken araçta hiç su bulunmadığını ve insanların susuzluk, aşırı sıcak ve uygunsuz şartlardan dolayı öldüğünü açıkladı.

San Antonio’nun güney eteklerinde bulunan araçtan 16 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Ölenler arasında çocuk olmadığı belirtilirken hastaneye kaldırılanlardan dördünün ise çocuk olduğu aktarıldı.

Düzenlenen basın toplantısında yetkililer, “Konteynırda herhangi bir klima yoktu ve kurtarılan hastalar aşırı sıcaktan etkilenmişti ve o kadar sıcaklardı ki dokunmak çok zor oldu” dedi. Meksika sınırında önceki gün hava sıcaklığı 39.4 santigrat dereceydi.

Yetkililer, bölgede yaşayan bir kişinin yardım çığlıklarını bulduktan sonra kamyonu fark ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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