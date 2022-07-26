Korkunç ölüm: Selfie çekerken helikopter pervanesine takıldı

Ege’deki dünyaca ünlü Mikonos Adası’na tatile giden 21 yaşındaki İngiliz turist, helikopterden inip selfie yapmak için geri geri giderken kuyruk pervanesinin çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Ege'deki dünyaca ünlü Mikonos Adası'na bir grup arkadaşı ve ailesi ile birlikte tatile gelen 21 yaşındaki İngiliz turist korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi.

Mikonos'tan ülkesine dönmek için önce helikopter ile Atina yakınlarındaki Eleftherios Venizelos Havalimanı inmek oradan da özel jet ile ülkesine dönmek için hareket etti. Yaklaşık 20 kişilik grup 3 ayrı helikoptere bindi.

SELFIE YAPARKEN KUYRUK PERVANESİNE ÇARPTI

Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen feci kazada Süperior Air Havayolu’na ait Bell 407 tipi helikopterle Eleftherios Venizelos Havalimanı pistine ulaştığında genç turist geri geri giderek selfie çekmek istedi.

Fakat arkasına bakmayan İngiliz turist helikopterin kuyruk bölgesindeki pervaneye takıldı. Genç olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazayı gören diğer iki pilotun helikopterlerini havalimanının başka bir bölümüne indirdiği belirtildi.

PİLOT GÖZALTINA ALINDI

Kaza Yunanistan'da şok etkisi yarattı… Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Helikopter pilotunun sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

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