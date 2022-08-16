Korkunç senaryo: Nükleer savaşta 5 milyar insan ölecek

Rusya-Ukrayna savaşında ve Kuzey Kore liderinin açıklamalarında sık sık gündeme nükleer savaş ile ilgili endişe yaratan bir senaryo ABD'den geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yapılan bir araştırma, olası bir nükleer savaş durumunda 5 milyardan fazla insanın ölebileceğini ortaya koydu…

Rutgers Üniversitesi’nde görevli bilim insanları ABD ile Rusya arasındaki bir savaşta oluşabilecek bütün senaryoları mercek altına aldı. Nature Food isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmada nükleer savaşın sebep olacağı duman, kalıntı ve isin Güneş’in ışıklarını engelleyebileceği ve milyarlarca insanı öldürebileceği belirtildi.

Dünya üzerindeki insan nüfusunun yarısından fazlasının yok olabileceği belirtilirken ufak çaplı bir nükleer savaşın, küresel gıda üretiminde geriye dönüşü olmayan bir yıkıma sebep olabileceği kaydedildi.

Zaman zaman gerilimin yaşandığı Hindistan – Pakistan hattında oluşabilecek bir savaşın 5 yıl içinde gıda üretimini yüzde 7 azaltacağı kaydedildi. Öte yandan ABD ile Rusya arasındaki bir savaşta da üretimin 3 ile 4 yıl arasında yüzde 90 oranında düşeceği belirtildi.

Araştırmayı yürüten ve özel bir modelleme sistemi kullanan Rutgers Üniveristesi Çevre Bilimi Enstitüsü’nden profesör Alan Robock, “Bu veri bize tek bir şey söylüyor. Herhangi bir nükleer savaşı mutlaka engellemeliyiz” ifadesini kullandı.

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