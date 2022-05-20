Korkutan açıklama: Omicron’un yeni varyantı BA.5 komşuda tespit edildi

Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını bitiyor derken, komşudan korkutan bir haber geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de ve dünyada corona virüsü nedeniyle alınan önlemler gevşetilirken, Yunanistan’dan korkutan bir haber geldi.

Yunanistan’da Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), ülkede Covid-19’un Omicron varyantının daha bulaşıcı bir formunun tespit edildiğini duyurdu.

BA.5 Omicron varyantı, Yunanistan’ın kuzeybatısındaki Epirus bölgesinden alınan bir örnekte tespit edildi.

‘VAKA SAYILARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR’

BA.5’in Omicron’un alt varyantı olarak Ocak ayında çıkan BA.2 varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilirken, daha ölümcül olup olmadığıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, BA.5 varyantının ortaya çıkmasının ülkede vaka sayılarında artışa neden olabileceğine dikkat çekti.

Yunan sağlık yetkilileri, tespit edilen yeni varyantın sebep olduğu vakanın yurtdışından seyahat etmediğini de açıkladı. Ancak virüsün tam olarak nereden geldiğiyle ilgili resmi araştırma sürüyor.

Türkiye’de ise BA.5 varyantı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UYARIDA BULUNDU

Öte yandan, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Omicron’un BA4 ve BA5 varyantlarının aşılardan kaçma yetenekleri nedeniyle ‘endişe verici Varyant’ olarak etiketlendiğini belirterek Avrupa’daki vaka sayılarının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer her iki varyantın da hem önceki bir corona virüsü enfeksiyonu hem de aşı tarafından verilen sağlanan bağışıklığı atlatabileceğini bu nedenle de destekleyici aşıların teşvik edildiğini belirtti.

Daha önce Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada corona virüsü geçirenlerin Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı antikor sağlamadığı ortaya çıkmıştı.

İLK KEZ ŞUBAT AYINDA TESPİT EDİLDİ

Omicron varyantının BA4 ve BA5 varyantları ilk olarak Güney Afrika'da Ocak ve Şubat ayında tespit edilmişti.

ECDC yetkilileri BA5 varyantının Portekiz'deki en yaygın varyant olmasının beklendiğini açıklarken, “Bu varyantların varlığı gelecek haftalarda ve aylarda AB'de Covid-19 vakalarının artışına sebep verebilir. Şu an BA4 ve BA5 varyantları göreve az ama hızla yayılıyorlar. Şu an bu varyantların ağır geçmeyeceğini tahmin ediyoruz fakat önceki corona virüsü salgını dalgalarında olduğu gibi vaka sayıları artarsa bu durumda hastane ve yoğun bakım üniteleri üzerinde ciddi bir baskı olur” dedi.

İlginizi Çekebilir Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı

İlginizi Çekebilir Şaşırtan araştırma: Köpekler, corona virüsü tespit etmekte testlere göre daha başarılı