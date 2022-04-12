Korkutan iddia: Rusya, Finlandiya sınırına silah taşımaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 48. gününde, Moskova yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabileceklerini açıklaması sonrasında harekete geçen Rusya'nın, Finlandiya sınırına askeri teçhizat göndermeye başladığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Baltık ülkelerinden Moldova’ya komşularının çoğunu tedirgin ederken, Kremlin yönetimi, Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya katılmanın ağır askeri sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.

Finlandiya ise geri adım atmazken, ülkenin halkın da desteğiyle gelecek haftalarda NATO’ya başvurması bekleniyor.

Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken, Rusya ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Finlandiya sınırına ağır askeri teçhizatlar yerleştirmeye başladığı öne sürüldü. Yayımlanan videolarda, füze sistemleri de dahil olmak üzere ağır Rus silahlarının Finlandiya sınırına doğru hareket ettiği görülüyor.

Helsinki’ye doğru hareket eden savunma sistemlerinin arasında, K-300P Bastion-P mobil kıyı savunma sistemi de bulunduğu öne sürüldü.

KREMLİN’DEN UYARI GELMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova’da yaptığı açıklamada, son dönemde yeniden tartışılmaya başlanan İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme ihtimalini değerlendirmişti. NATO’nun bir çatışma aracı olduğunu vurgulayan Peskov “NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak’ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa’da güvenliği artırmaz” yorumunda bulunmuştu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de NATO üyeliğine başvurup başvurmama konusundaki ‘tartışmanın yaz ortasından önce bitirmesini’ umduğunu söyledi. Rus ordusunun teçhizatlarını Helsinki’ye çevirdiği iddiası da bu sözlerin ardından geldi.

NATO’DAN AÇIKLAMA

Dün NATO, Hollanda Kraliyet Donanması tarafından yönetilen on altı gemiden oluşan deniz grubunun, ‘güvenlik’ için Polonya ve Estonya gibi NATO üyelerinin yer aldığı Baltık Denizi kıyılarında devriye gezeceğini duyurdu.

Finlandiya, komşusu İsveç ile birlikte, Rusya’yı kışkırtmamak için Batı ile yakın işbirliğine rağmen, tarih boyunca, NATO üyeliğinden kaçındı. Finlandiya ve Rusya’nın uzun bir sınır hattı paylaştığı düşünüldüğünde ise Putin’in tavrı ülkede NATO’ya desteği artırdı.

Gelecek haftalarda NATO'ya başvurması beklenen Finlandiya'da halkın yüzde 84'ü Rusya'yı önemli bir askeri tehdit olarak gördüğünü söyledi. Geçen yıl yapılan anket çalışmasına göre bu oran yüzde 25 daha fazla çıktı.

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