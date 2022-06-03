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Kos Adası’nda şaşkına çeviren olay: Kararı beğenmedi, taş çıkarıp hakime attı

Mahkemelerde eşine az rastlanan bir olay Bodrum’a komşu İstanköy Adası (Kos) Adliyesi’nde gerçekleşti. Hakimin kararını beğenmeyen şüpheli cebinden çıkardığı taşları mahkeme heyetine fırlattı, katip kadın gözünden yaralandı. Mahkemeden kaçan şüphelinin adanın her yerinde arandığı belirtildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 14:43 - 03 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kos Adası’nda şaşkına çeviren olay: Kararı beğenmedi, taş çıkarıp hakime attı

Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy Adası Adliyesi'nde görülen davada mahkemelerde ender rastlanan bir olay meydana geldi. Karısının şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu şüpheli, hakim karşısına çıktı.

Hakkında 50'ye yakın şikayet bulunan şüpheli yargılama sonucunda hakimin verdiği kararı beğenmeyince cebinden çıkardığı taşları hakime fırlattı.

TAŞLAR PLASTİK KORUMAYI PARÇALADI

Şüphelinin fırlattığı taşlardan biri hakimin önündeki camı kırarak gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan kadına ilk yardım yapmak için mahkeme heyetinin hareket ettiği sırada şüpheli 52 yaşındaki R. açık kapıdan kaçarak kayıplara karıştı.

HAKİM HEMEN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

İlginç haberi Rodos'ta yayın yapan ulusal Rodiaki Gazetesi okuyucularına duyurdu. Olay sonrası mahkeme hakimi kişinin hemen tutuklanması konusunda karar verdi.

Polis ve askeri ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için adanın her yerinde arama başlattı.

Şüphelinin yakalanmasından sonra Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı ve İstanköy'deki avukatların olaya sert tepki gösterdiği belirtildi.

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