Kosova’da ‘tutuklanması gereken Sırplar’ listesi tepki çekti

Kosovalı Arnavut Milletvekili Armend Muja'nın hazırladığı "tutuklanması gereken Sırplar" listesi tepkilere sebep oldu.

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Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi’nin milletvekili Muja, sosyal medya hesabından paylaştığı listede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in oğlu Danilo Vucic ve kardeşi Andrej Vucic de bulunduğu Sırpların tutuklanmasını tavsiye etti.

Muja, tutuklama listesini “suçun, çetelerin ve barikatların olmadığı bir Mitrovica için” önerdiğini belirtti.

Suçsuz Kosovalı Sırpların tutuklanmasına yönelik bir listenin bulunmadığının altını çizen Muja, sadece Kosova hükümetine ve vatandaşlarına baş kaldıran, aralarında Sırp Listesi Partisinin temsilcilerinin de olduğu “suç örgütü temsilcilerinin” tutuklanması gerektiğini söyledi.

Kosova’daki Sırp Listesi ise milletvekili Muja’nın listesini, “Kosovalı Sırplara yönelik yapılan zulmün başka bir listesi” olarak nitelendirdi.

SIRBİSTAN’DAN MUJA’NIN LİSTESİNE TEPKİ

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, yerel basına yaptığı açıklamada, Armend Muja’nın hazırladığı “listenin” kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dacic, “Birincisi, onların liste yok demesi yalan. Listeler var ve listede Cumhurbaşkanı (Aleksandar) Vucic’in aile üyeleri de bulunuyor. İkincisi, teyit edilen bir diğer şey ise bölgedeki bütün sorunların ana nedeninin, asıl bozucu faktörün, bölgedeki barış ve istikrara yönelik tehdidin (Kosova Başbakanı) Albin Kurti ve çetesi olduğudur.” ifadelerini kullandı.

Listenin “utanç verici” olduğunu söyleyen Dacic, uluslararası toplumdan en sert kınamayı beklediğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Vucic ve Sırbistan’ın, Belgrad-Priştine diyaloğunun yapıcı bir parçası olduğu herkes için açık. Herkes, Kurti’nin sorun olduğunu biliyor ama bu sorunu çözmek için ne yapıyorlar? Sessiz kalarak, Kurti’nin, Sırpları Kosova’nın kuzeyinden sürmesini destekliyorlar.”

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık’tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR’a Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​ (AA)