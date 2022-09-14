Kral 3. Charles’ı sinirlendiren olay: Tahammül edemiyorum

Tahta çıkma törenindeki sinirli halleriyle gündem olan Kral 3. Charles'ın Kuzey İrlanda'daki imza töreninde de kalemin mürekkebinin akmasıyla deliye döndüğü anlar basına yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından 73 yaşında tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, Kuzey İrlanda’daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasıyla deliye döndü.

Kuzey İrlanda’daki Hillsborough Kalesi’ne dün yaptığı ziyarette Kral Charles, ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attı. Eşi Camilla’nın yanlış tarihi imzaladığını söyleyerek uyardığı Kral, bu arada elindeki kalemin mürekkep akıttığını fark etti ve sinirlenerek “Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum” dedi.

Ayağa kalkan 3. Charles, eline mürekkep bulaşmasının ardından öfkeyle odayı terk ederken deftere imzayı eşi Camilla attı.

Kral 3. Charles’ın hafta sonu düzenlenen tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına masayı boşaltmaları emri verirken sinirlenmesi ve dişlerini sıkarak yaptığı el hareketleri de gündem olmuştu.

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