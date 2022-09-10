Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni: Altın Küre Operasyonu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından tahtın yeni sahibi olan Kral 3. Charles’ın taç giyme töreniyle ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta oturan Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin “Altın Küre Operasyonu” kod adıyla uzun zamandır planlandığı ortaya çıktı. Her ayrıntısı özenle planlanan tören, dini bir anlam da taşıyor.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan 2. Elizabeth 1953 yılında tahta çıktığında görkemli bir taç giyme töreni düzenlenmişti. Büyük kutlamalara sahne olan tören, 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkeye moral verme amacı da taşıyordu.

Kral 3. Charles için düzenlenecek törenin ise daha sade olması bekleniyor. Tören muhtemelen Westminster Abbey'da ilkbahar aylarında düzenlenecek. 1953'teki geleneklere bağlı taç giyme töreninden farklı olarak Kral Charles'ın taç giyeceği törenin modern Britanya'nın kültürel ve dini çeşitliliğini yansıtabileceği belirtiliyor.

DAHA MODERN BİR MONARŞİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreni bugünün parasıyla 46 milyon sterline mal olmuştu ancak İngiliz basını, Kral Charles'ın daha ucuz ve sade bir tören istediğini yazdı. Haberlere göre, Charles kendi krallığında monarşiyi dedikodulardan uzak ve daha modern hale getirmek istiyor.

Kaynaklar 73 yaşındaki Kral Charles'ın ve 75 yaşındaki eşi Camilla'nın yaşı nedeniyle törenin kısa tutulacağını ve davetli sayısının da 2000'le sınırlanacağını aktardı.

2. Elizabeth, şubat ayında, ölümünün ardından oğlu Charles'ın eşi Camilla'nın kraliçe olmasını istediğini açıklamıştı. İngiliz kraliyet geleneğine göre, kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen kişiler tahtı devralamayacakları için Konsort Kraliçe (tahta oturan kralın eşi) veya Konsort Prens (tahta oturan kraliçenin kocası) unvanlarına sahip oluyor.

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