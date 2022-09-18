Kraliçe 2. Elizabeth’in yarınki cenazesi için liderler İngiltere’ye ulaştı: Japon İmparator tarifeli uçakla geldi

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze töreni için dünyanın dört bir yanından liderler Londra'ya ulaştı. Daha önce protokol gereği özel uçak yerine tarifeli uçağa binmesi istenen liderlerden bir tek Japon İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako bu kurala uydu ve tarifeli uçak ile Londra'ya geldi.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyanın gözü kulağı 8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere’de tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in yarın Londra’da düzenlenecek cenazesine çevrildi.

Dünyanın dört bir yanından liderler dün gece ve bugün Londra’ya iniş yaparken, daha önce gündeme gelen cenaze protokolleri en merak edilen konulardan biriydi. 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesine katılacak dünya liderlerinden, ticari uçakla Londra’ya gelmelerinin istendiği belirtilmiş, bazı liderlere bu konuda ayrıcalık tanınacağı aktarılmıştı. Aynı zamanda liderlerin ülkelerine ait resmi araçları kullanamayacağı ve cenazenin düzenleneceği Westminster Abbey’ye hep beraber otobüsle götürüleceği ortaya çıkmıştı.

BİDEN VE EŞİ İSTİSNA TANINAN LİDERLER ARASINDAYDI

Cenaze töreninde liderlere uygulanacak protokol bir süredir merak konusuydu. Dün ise liderlerin Londra’ya gelmeleriyle birlikte protokole ait detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, dün akşam Air Force One başkanlık uçağıyla Stansted Havalimanı’na geldi. Biden ve First Lady eşi buradan özel konvoylar eşliğinde kalacakları otele ulaştı. Yarın ABD Başkanı’nın Kral III. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılmadan önce Kraliçe’ye saygılarını sunması ve resmi taziye defterini imzalaması bekleniyor.

JAPON İMPARATORU TARİFELİ UÇAĞA BİNDİ

İngiltere’nin açıkladığı protokol kurallarına uyan ülke ise Japonya oldu. Japon İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako Londra’ya tarifeli bir uçakla geldi. İmparator ve İmparatoriçe’nin uçakta birinci sınıfta seyahat ettiği açıklanırken, cenaze törenine de otobüsle gideceği belirtildi. Japon İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun tarifeli uçakta çekilen görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kişi davranışından ötürü Japon hükümdarı övdü.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kraliçe 2. Elizabeth’in 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni için Londra’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra’dayız” ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu da Londra’ya özel uçakla giden isimler arasında yer aldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese da dün Kral III Charles ile bir araya geldi.

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