Kraliçe Elizabeth şaştı kaldı: Törene 4 yaşındaki Prens Louis damga vurdu

Kraliçe Elizabeth'in tahta gelişinin 70'inci yılının kutlandığı törene damga vuran isim Kraliçe'nin küçük torunu Prens Louis oldu. 4 yaşındaki Louis, tören sırasında sıkılınca şekilden şekle girdi ve mimikleriyle gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahta oturmasının 70’inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jübile kutlamaları dün başkent Londra’da başladı.

Dün gerçekleşen törende binlerce asker, yüzlerce müzisyenin katıldığı askeri geçit töreni görsel şölen yaratırken, Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de şöhretin peşinden koşan Elizabeth’in torunu Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle da katıldı.

Fakat törene ne muazzam tören ne de Kraliçe damga vurdu. Töreni balkondan babaannesiyle izleyen 4 yaşındaki Prens Louis canı sıkılınca ilginç görüntülere sebep oldu.

Tahtın beşinci varisi olarak bilinen Prens Louis’i uçakların yaptığı şov bile etkileyemezken yüzünü şekilden şekle soktu. Canının sıkıldığı her halinden belli olan Prens Louis’nin görüntüleri hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında gündem oldu.

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