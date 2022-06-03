Abone Ol

Kraliçe Elizabeth şaştı kaldı: Törene 4 yaşındaki Prens Louis damga vurdu

Kraliçe Elizabeth'in tahta gelişinin 70'inci yılının kutlandığı törene damga vuran isim Kraliçe'nin küçük torunu Prens Louis oldu. 4 yaşındaki Louis, tören sırasında sıkılınca şekilden şekle girdi ve mimikleriyle gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:43 - 03 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kraliçe Elizabeth şaştı kaldı: Törene 4 yaşındaki Prens Louis damga vurdu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahta oturmasının 70’inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jübile kutlamaları dün başkent Londra’da başladı.

İngilizler, “Ruh haliniz hangi Prens Louis’e benziyor” anketleri yaparak genç kraliyet ailesi mensubunun fotoğraflarını paylaştı.

Dün gerçekleşen törende binlerce asker, yüzlerce müzisyenin katıldığı askeri geçit töreni görsel şölen yaratırken, Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de şöhretin peşinden koşan Elizabeth’in torunu Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle da katıldı.

Prens Louis’i annesi Cambridge Düşesi Kate ve ablası Prenses Charlotte bile eğlendiremedi.

Fakat törene ne muazzam tören ne de Kraliçe damga vurdu. Töreni balkondan babaannesiyle izleyen 4 yaşındaki Prens Louis canı sıkılınca ilginç görüntülere sebep oldu.

Savaş uçaklarının gerçekleştirdiği gösteri, genç prensi pek de etkilemedi.

Tahtın beşinci varisi olarak bilinen Prens Louis’i uçakların yaptığı şov bile etkileyemezken yüzünü şekilden şekle soktu. Canının sıkıldığı her halinden belli olan Prens Louis’nin görüntüleri hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında gündem oldu.

Tüm dünyanın gözü kulağı burada: Kraliçe'nin Platin Jübile'si başladı İlginizi Çekebilir Tüm dünyanın gözü kulağı burada: Kraliçe'nin Platin Jübile'si başladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD asker İngiltere oyuncu