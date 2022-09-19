Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni başladı: Dünya liderleri giriş yaptı
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni Westminister Kilisesi'nde başladı.
Tüm dünyanın gözü kulağı 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere'de tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in bugün düzenlenecek cenaze törenine çevrilmişti. 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarının katıldığı tören başladı.
Kral III. Charles’ın ev sahipliği yaptığı törene İngiliz Kraliyet ailesinin yanı sıra tüm dünyadan Kraliyet aileleri de katıldı.
Kraliçe'nin cenaze törenine katılan ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins gibi isimler Westminister Kilisesi’ne giriş yaptı.