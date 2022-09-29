Abone Ol

Kraliçe Elizabeth’in neden öldüğü açıklandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:17 - 29 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kraliçe Elizabeth’in neden öldüğü açıklandı

8 Ekim’de İskoçya’da Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm sebebi açıklandı.

Geçen hafta toprağa verilen Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm belgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Ölüm belgesinde, Kraliçe’nin ölüm sebebi “ileri yaş” olarak gösterildi.

96 yaşında 8 Eylül 2022’de yerel saatle 15.10’da yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth’in “ileri yaş” sebebiyle öldüğü duyuruldu.

Belgede, Kraliçe II. Elizabeth’in ölüm sebebi olarak “ileri yaş” gösteriyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm raporunu doktor Douglas James Allan Glass’ın hazırladığı açıklandı. Kraliçe’nin ikametgahının Windsor Kalesi olduğu da kayıtlara geçti.

70 yılı aşkın bir süredir tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrasında tahta Prens Charles çıkmıştı.

Kraliçe unvanları aldı Danimarka kraliyet ailesi karıştı İlginizi Çekebilir Kraliçe unvanları aldı Danimarka kraliyet ailesi karıştı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Danimarka doktor İngiltere Ölüm Sağlık