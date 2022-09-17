Kraliçe için oluşturulan kuyruk 8 kilometreyi geçti
Kraliçe 2. Elizabeth'in Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek için bekleyenler rekor sayıya ulaştı.
Hükümet, sırada bekleyenlerin oluşturduğu kuyruğun uzunluğunun 8 kilometreyi geçmesinin ardından sıraya girişleri en az altı saat süreyle durdurduğunu açıkladı.
Kuyruk Westminster’dan Londra’nın güneyindeki Southwark Parkı’na kadar uzanmış durumda.
Hükümetin Kültür, Medya ve Spor Birimi’nden yapılan açıklamada “Southwark Parkı kapasitesini doldurdu. Kuyruğa girişler en az altı saatle durdurulacak. Lütfen yeniden açılana dek sıraya girmeye yeltenmeyin,” ifadeleri kullanıldı.
Kraliçe’nin cenazesini görmek için bekleyenlerin kuyrukta en az 14 saat geçirdiği belirtiliyor.