Kraliçe torunuyla tanışmaya karar verdi: Küçük Lilibet için at yarışlarını bile kaçıracak

Kraliçe, nihayet Harry ve Meghan Markle'ın kızıyla ilk doğum günü partisi için buluşacak. Kraliçe, Sussex Dükü ve Düşesi'nin kızı Lilibet ile ilk kez Jübile kutlamaları sırasındaki bir yaş doğum günü partisinde buluşacak.

Sozcu.com.tr

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Adını Prens Philip’in Kraliçe’ye hitap şekli olan Lilibet’ten alan Markle ve Prens Harry’nin kızları, Kraliçe ile sonunda tanışacak. Kraliçe bu organizasyon için en sevdiği spor etkinliği olan Epsom’daki Derby at yarışlarını bile kaçıracak.

Lilibet’in ilk doğum günü, Windsor Kalesi’nden sadece bir taş atımı uzaklıktaki Frogmore Cottage’da önümüzdeki cumartesi kutlanacak.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe’nin ‘Platin Jübile’si için İngiltere’ye yaptıkları dört günlük gezi boyunca Frogmore’da kalacaklar.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ İÇİN FAVORİ ETKİNLİĞİNDEN VAZGEÇTİ

Lilibet, Kraliyet’in gözdesi Londra’daki Portland Hastanesi’nde doğan üç yaşındaki kardeşi Archie’nin aksine California’da doğdu. Kraliçe, 6 Mayıs 2019’da doğduktan iki gün sonra Archie ile tanışmıştı ancak Lilibet ile henüz hiç bir araya gelmedi.

Hükümdarlığının kutlandığı Platin Jübile’ye denk gelen doğum günü kutlaması sayesinde Kraliçe ile Lilibet bir araya gelmiş olacak. Ancak bu süreçte Kraliçe’nin nasıl hareket edeceği de merak konusu. Kraliçe son altı aydır hareket sorunları yaşıyor ve bir baston kullanıyor. Bu yüzden de etkinliklerdeki hareketi de biraz kısıtlı olabileceği söyleniyor.

Ancak hükümdarın, bu haftaki Platin Jübile kutlamaları sırasında çift balkonlu bir görünüm yapacağını belirtti.

GOLF ARABASIYLA GEZİYOR

Majesteleri perşembe günü, dört günlük kutlamaların başladığı resmi doğum günü geçit töreni sırasında Buckingham Sarayı’nın balkonuna çıkacak. Bir kraliyet kaynağı Mirror’a verdiği demeçte, “Kraliçe Jübile kutlamalarına katılmaya kararlı” dedi.

Mart ayında, kendisine yardımcı olması için buzdolabı ve eğlence ekranı gibi yüksek teknoloji özelliklerine sahip 62.000 sterlinlik bir golf arabası satın alınmıştı. 96 yaşındaki hükümdar, dört kişilik aracı iki hafta önce teslim aldı ve sevgili corgis’iyle birlikte Windsor Kalesi arazisinde hızlı bir tur attı. Ayrıca Balmoral Kalesi’ne de bir asansör kurdurdu.

The Telegraph’ın haberine göre, Jübile organizatörlerinin Sussex ailesinin nerede ve ne zaman görüneceği konusundaki belirsiz duruşu nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıkları söyleniyor. Sussex Dükü ve Düşesi’nin 70’inci büyük Jübile kutlamaları için İngiltere’ye dönmesinin Kraliçe’nin özel hafta sonunu gölgelendireceğinden korktukları belirtiliyor.

PRENSES EUGENİE EVİNİ VERDİ

Ayrıca Sussex ailesinin Jübile hafta sonu boyunca Prenses Eugenie ve ailesinin kaldığı Frogmore Cottage’da kalacakları söylendi. Prenses Eugenie bu yüzden Frogmore’u boşalttılar. Eugenie, kocası Jack Brooksbank ve bir yaşındaki oğulları August, Kasım 2020’den beri bu evde yaşıyor.

Frogmore Cottage hala çiftin Birleşik Krallık’taki resmi ikametgahı olduğundan, taşınmanın Harry ve Meghan’ın Jubile hafta sonu için kaldıkları süre boyunca süreceği düşünülüyor.

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