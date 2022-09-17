Kraliçe’nin cenaze töreninde Meghan Markle’ın ayakkabısındaki işaret kafa karıştırdı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni ve seremonisi devam ederken dün Kraliyet ailesiyle karşı karşıya gelen Meghan Markle'ın topuklu ayakkabısının tabanındaki işaret kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta yaşama veda eden Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni devam ederken önceki gün Kraliyet ailesi mensupları Kraliçe’nin naaşını ziyaret etti.

Kraliyet ailesine adeta savaş açarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle da dün Londra’daydı… Kraliçe’nin huzuruna çiçek bırakan Meghan Markle eğilirken siyah topuklu ayakkabısının tabanındaki işaret kafaları karıştırdı.

İngiliz kamuoyu Markle’ın ayakkabısının tabanındaki işaretin Kraliçe Elizabeth’e sevgisini göstermek için oraya çizildiğini öne sürdü. Topuklu ayakkabının tabanında üç düz çizgi ve hepsinin üzerine gelen bir kavisli çizgi yer alıyor.

Fakat daha sonra bu logonun Kraliçe’ye bir saygı duruşu olmadığı aksine lüks bir markanın logosu olduğu ortaya çıktı.

Modaya ilgisi olan sosyal medya kullanıcıları ve İngiliz medyası bu logonun Paul Andrew isimli New Yorklu bir tasarımcının logosu olduğunu ortaya çıkardı. Logonun Paul Andrew’un isim ve soyadındaki P ve A olduğu da anlaşıldı.

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