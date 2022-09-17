Kraliçe’nin cenazesi için verilen bileklik 7 bin TL’ye satılıyor

Kraliçe Elizabeth'in naaşını görmek için sıraya giren kişilere verilen kırmızı renkli bileklikler ikinci el satış sitelerinde rekor fiyata alıcı buldu.

Sozcu.com.tr

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Kraliçe Elizabeth’in Westminster’daki naaşını görmek için uzun kuyruklar oluşturan İngilizler para kazanmanın yeni bir yolunu buldu…

Kraliçe’yi son bir kez görmek için kuyruğa giren insanlara verilen kırmızı renkli bileklikler ikinci el satış platformlarında rekor fiyatlara satılmaya başlandı.

Bazı satış sitelerinde bileklikler 350 pounda (yaklaşık 7 bin TL) satılırken çok sayıda insan ilan açtı. Bu bileklikler insanların sırada beklerken tuvalete gitme ya da sıradan çıkıp yemek aldıktan sonra tekrar aynı yere dönmelerine imkan tanıyor.

İngiliz yetkililer bu bilekliklerin başka birine devredilemeyeceğini söylerken açılan ilanlarda, “Hiç kullanılmamış bileklik” ifadeleri kullanıldı. Bazı kullanıcılar ise bilekliğin yanında Kraliçe’nin öldüğü gün çıkan gazeteleri de paylaşarak 122 pounda satışa çıktı.

Bazı kullanıcılar ise kullanılmış bileklikleri 100 pounddan satışa çıkarma kararı aldı. Satıcılar, “Tarihin bir parçasını hemen şimdi alabilirsiniz” yorumunu da yaptı.

İngiliz yetkililer bu satış ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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