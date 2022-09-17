Kraliçe’nin tabutuna yaklaşan kişi gözaltına alındı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Londra’daki Westminster Salonu’na yerleştirilen naaşına fazla yaklaşan bir kişiyi polis engelledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşına yaklaşmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Londra'daki Westminster Salonu'na yerleştirilen naaşını görmek için binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Dün akşam kuyruktan ayrılarak tabuta yönelen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Metropolitan Polisi, olay nedeniyle salon içindeki canlı yayının bir süre durdurulduğunu bildirdi. Scotland Yard polis teşkilatından yapılan açıklamada da, “Bir kişi Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket etmesi nedeniyle gözaltına alındı ve şu anda da gözaltında tutuluyor” denildi.

Kraliçe için pazartesi günü dünyadan çok sayıda liderin de katıldığı bir cenaze töreni düzenlenecek.

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