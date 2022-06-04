Kraliyet ailesinde ‘soğuk savaş’: Prens Harry-Meghan Markle çifti, arka sıralara oturdu

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı için düzenlenen Platin Jübile kutlamalarında gözler, kutlamalara katılmak için İngiltere’ye dönen Prens Harry-Meghan Markle çiftindeydi. Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan çiftin yakın aile üyeleriyle yan yana gelmesi ve törende arka sıraya oturması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe 2'nci Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar için dün St. Paul Katedrali’ndeki Şükran Günü töreninde bir araya geldi. Rahatsızlandığı için törene katılamayan Kraliçe, bir numaralı varisi olan oğlu Prens Charles tarafından temsil edildi.

Renkli görüntülere sahne olan törene, Prens William ve Prens Harry ile eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki soğukluk damga vurdu. Cambridge Düşesi Kate ve Sussex Düşesi Meghan tören boyunca hiç bir araya gelmedi ve eşleriyle beraber uzak sıralarda oturdu.

Araları açık olan kardeşler Prens William ve Prens Harry'nin de hiç yan yana gelmemesi dikkat çekti. Babaları Prens Charles'ın Harry ve eşini selamlamazken büyük gelini Kate'le arasındaki samimiyet ise kameralara yansıdı.

AİLESİNE SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTMİŞTİ

Ailesine sert eleştiriler yönelten Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak oyuncu eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşmişti.

Kraliçenin tahttaki 70'inci yılı için düzenlenen Platin Jübile kutlamalarında gözler, kutlamalara katılmak için İngiltere'ye dönen Prens Harry-Meghan Markle çiftindeydi. Dün düzenlenen tören, çiftin 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasının ardından aile üyeleriyle bir araya geldiği ilk resmi etkinlikti.

Öte yandan kraliyet uzmanları, aile üyelerinin protokole uygun olarak katedralde yürüdüğüne ve yerlerinin de kurallara uygun şekilde belirlendiğine dikkat çekti. Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmaları nedeniyle arka sıralarda kendilerine yer bulan çift, Prens Harry'nin kuzenleri Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'in arkasındaki ikinci sıraya oturdu.

“ÖZELLİKLE BEYAZ GİYDİ”

Kraliyet ailesine yönelik “ırkçılık” suçlamalarıyla olay yaratan Meghan Markle'ın beyaz kıyafeti ise, masumiyeti çağrıştırdığı için özellikle tercih edildiği şeklinde yorumlandı. İki çocuk sahibi çiftin kameralara bol bol gülümsemesi de basının gözünden kaçmadı.

Yakın aile üyeleriyle yan yana gelmeyen Sussex çifti, kilisenin önünde prensin kuzeni Zara Tindall'la sohbet etti. Platin Jübile törenlerinde fazla dikkat çekmeyen çift tören sonrası düzenlenen resepsiyona da katılmadı.

Sussex çiftinin Londra'da kraliyet ailesiyle bol bol zaman geçirdiği ve Kraliçe Elizabeth'in çiftin geçen yıl doğan kızları Lilibet'le ilk kez tanıştığı haberleri daha önce basına yansımıştı.

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