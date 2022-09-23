Kraliyet’in ‘istenmeyen gelini’ Meghan Markle: Favori tatil yerim İstanbul

İngiltere Kraliyet Ailesi’ne yönelik suçlamalarıyla tartışma yaratan Prens Harry’nin eşi ve Sussex Düşesi Meghan Markle, kendi blog’unda paylaştığı yazıda İstanbul’u öve öve bitiremedi. Markle, "en sevdiği tatil yeri" olduğunu söylediği İstanbul’un tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla muhteşem bir yer olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yönelik ırkçılık suçlamalarıyla büyük tartışma yaratan Prens Harry'nin ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle, tatil için en sevdiği yerin İstanbul olduğunu açıkladı.

Kraliyet Ailesi'ne katılmadan önce sık sık tatil yaptığı bilinen Sussex Düşesi Markle, kendi blog'unda paylaştığı yazıda İstanbul'u “alışveriş merkezleriyle, tatlılarıyla ve göz alıcı binalarıyla” harika bir yer olarak niteledi. İstanbul’un hem kolay gidilebilir hem de ucuz olduğunu belirten Markle, İstanbul için “capcanlı bir şehir” dedi. Seyahat tutkunu olduğunu belirten Markle, “İstanbul'da geçirdiği 48 saatin seyahat hedefleri arasında ilk sırada yer aldığını” kaydetti.

Yazısında seyahat tavsiyelerinde bulunan Meghan Markle, “Kapalı Çarşı'sıyla, keşfedilmeyi bekleyen 3 binden fazla camiiyle, halıları ve baklavasıyla, kültür dolu mahalleleriyle, gidilmesi gereken hamamıyla ve elbette Boğaz'ıyla” İstanbul” ifadelerini kullandı. Markle, İstanbul'un iki yakasının da aynı derecede canlı olduğunu ve şehirde birçok şeyin bir arada bulunabildiğini ifade etti.

Ziyaretinde Beyoğlu'nda lüks bir otelde kaldığını yazan Sussex Düşesi, lokumu da “baş döndürücü” diye niteleyerek “Her saniyesine değer” dedi.

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