Kremlin: Putin, ABD’ye tebrik mesajı göndermeyecek

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün kutlanan ABD Bağımsızlık Günü için tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’de kutlanan Bağımsızlık Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD yönetimine tebrik mesajı göndermeyeceğini söyleyerek, “Vladimir Putin bu yıl tebrik mesajı göndermeyecek. Bunun nedeni ABD tarafından bu yıl ülkemize karşı düşmanca politikaların zirveye ulaşmasıdır. Bu nedenle bu koşullar altında böyle bir tebrik mesajı göndermenin uygunluğundan söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'ın, Ukrayna'nın Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy’inin, Karasu Limanın'da Türkiye tarafından el konulduğu iddialarına yönelik de açıklama yapan Peskov, “Kremlin böyle bir bilgiye sahip değil. Ulaştırma veya Dışişleri Bakanlığı'na sormanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün Putin, çalışma toplantıları gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Savunma Bakanı Şoygu, başkanımıza bir rapor sunacak. Bu toplantıyı göreceğiz” dedi.

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