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Kremlin: Türk Akım’a sabotaj yapanlar tutuklandı

Bugün Astana'da Erdoğan ile görüşmesi sırasında Putin'in dile getirdiği "TürkAkımı’nı patlamayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik" sözlerine Kremlin'den detaylı açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Kremlin: Türk Akım’a sabotaj yapanlar tutuklandı

Tüm dünyanın gözü kulağı bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelere çevrildi.

Putin ikili görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, “TürkAkımı'nı patlamayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik.” demişti. Putin’in bu açıklamasıyla ilgili detayları ise Kremlin paylaştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’dan Türkiye’ye giden Türk Akımı Türk Akımı doğalgaz boru hattına yönelik “terörist saldırı” girişimiyle ilgili çok sayıda tutuklama yapıldığını söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, “Sabotajcılar yakalandı. Aralarından bazıları tutuklandı.” dedi.

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