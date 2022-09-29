Kremlin: Ukrayna’da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül’de törenle Rusya’ya katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da referandum düzenlenen bölgelerin Rusya’ya katılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da referandum düzenlenen bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik yarın bir tören düzenleneceğini belirterek, “30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kapsamlı bir konuşma yapacak.” dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılma sürecine ilişkin konuştu.

Söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin yarın bir tören düzenleneceğini anlatan Peskov, “30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni olacak. Saat 15:00'te (TSİ 15:00) düzenlenecek. Putin kapsamlı bir konuşma yapacak.” diye konuştu.

Peskov, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığını da söyledi. (AA)

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