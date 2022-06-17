Kremlin: Ukrayna’dan tahıl ihracatı için Türkiye’yle iletişim halindeyiz

Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ancak Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesinin zaman alacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduğunu ancak Ukrayna tarafında hala çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın limanlarının mayınlardan temizlenmesinin zaman alacağını ancak Birleşmiş Milletler (BM) teklifi kapsamında mayınların olmadığı bölgeler üzerinden güvenli bir koridor açılabileceğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihracatı için “güvenli hat” açılmasını teklif ettiğini ancak bu hattın açılmasından sorumlu olmadığını belirtmişti. Rusya dün yaptığı açıklamada Azak Denizi’nde kontrolünde bulundurduğu geçiş noktalarından Ukrayna’dan tahıl ve yağlı tohum ihracatının yapılmasına yardım ettiğini ifade etmiş ancak bu ürünleri kimin sağladığını belirtmemişti.

MACRON: RUSYA’YLA ANLAŞMA OLASI DEĞİL

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’nın Odesa limanından tahıl ihracatı yapılabilmesi için Rusya’yla anlaşmanın olası olmadığını düşündüğünü fakat Odesa’dan Tuna nehrinin Romanya havzasına uzanan demiryollarının yeniden kullanıma alınmasına yönelik görüşmeler olduğunu söyledi. Macron “Odesa ile Romanya arasında kısa bir mesafe var ve Romanya üzerinden Tuna nehrine ve demiryollarına ulaşabiliriz. Şu an, bu tahılları çok daha sağlam, hızlı ve büyük miktarda ihraç edebileceğimiz bir bağlantı noktası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Rus işgali altında Ukrayna’nın Odesa limanının kullanıma kapanması küresel gıda fiyatlarını yükseltmiş, Birleşmiş Milletler’in tahıl ihracatlarına bağımlı yoksul ülkelerde açlık oluşabileceği uyarılarına yol açmıştı.

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