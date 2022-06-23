Kremlin’den Çavuşoğlu’na tahıl yanıtı

Kremlin sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun "Ukrayna’nın tahılının veya herhangi bir ürünün Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına karşıyız” açıklamasına yanıtında Rusya'ya yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Rusya'nın Ukrayna'nın tahıllarını Türkiye dahil çeşitli ülkelere sattığı” iddialarının araştırıldığı yönündeki açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

Çavuşoğlu, bugün Ankara'da İngiliz mevkidaşı Liz Truss'la düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna tarafından da bu iddialarla ilgili ara ara bilgiler geliyor. Biz her iddiayı ciddiye alıyoruz, ciddi bir şekilde araştırıyoruz. Sonucunu da özellikle Ukrayna tarafına bildiriyoruz. Biz bu iddialar neticesinde her iddiayı ciddiye alarak incelemelerde bulunduk. Gemilerin yaptığımız incelemelerde menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu gördük. Ukrayna'nın tahılının veya herhangi bir ürünün Rusya veya bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz” demişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya'nın Ukrayna'nın tahılını çaldığı” iddiasının kesinlikle doğru olmadığını yineledi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine Peskov, “Bu konuyu dışişleri bakanlığına sormalısınız. Rusya hiçbir şekilde tahıl çalmadı” dedi.

Rusya’nın Şubat ayında başlattığı işgal nedeniyle dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından Ukrayna’nın tahıl ihracatı durdu. Rusya gıda krizinden sorumlu olduğunu reddederek gıda arz sorunlarından Batılı ülkelerin işgal nedeniyle başlattığı yaptırımları sorumlu tutuyor.

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