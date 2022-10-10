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Kremlin’den Erdoğan’ın önerisine yeşil ışık

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken bu sabah Kiev’de art arda yaşanan patlamalar tansiyonun fırlamasına yol açarken Kremlin’den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:59 - 10 Ekim 2022 Güncellenme:
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Kremlin’den Erdoğan’ın önerisine yeşil ışık

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve farklı kentlerde bu sabah yaşanan saldırılar gündemin birinci sırasına yerleşirken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in bu hafta Kazakistan'da düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. Peskov, Erdoğan'ın Ukrayna'yla ilgili görüşmelere ev sahipliği yapabilecekleri önerisinin de toplantıda ele alınabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’daki saldırılarla ilgili olarak da “Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor” dedi.

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