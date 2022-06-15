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Kremlin’den Türkiye’nin Suriye operasyonu ile ilgili açıklama

Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyon düzenleme sinyali vermesinin ardından, bugün Kremlin'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Kremlin’den Türkiye’nin Suriye operasyonu ile ilgili açıklama

Türkiye’nin yakında başlatmayı planladığı yeni Suriye operasyonuyla ilgili tartışmalar sürerken, Kremlin’den bugün olası operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Suriye’de olası bir Türk askeri operasyonunun bölgeye istikrar getirmeyeceği söylendi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, “Bu özel operasyonun Suriye’nin istikrarına ve güvenliğine katkıda bulunacağına inanmıyoruz.” dedi.

Bugün Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev de benzer bir açıklamada bulunmuş Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyon düzenlemesinin “akıllıca olmayacağını” söylemişti. Rus diplomat, “Böyle bir askeri operasyon gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırabilir” ifadelerinde bulunmuştu.

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