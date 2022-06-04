Küçük Lilibet’in doğum günü, kraliyet ailesinde buzları eritti

Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70’inci yılı kutlamaları kapsamında dün düzenlenen törende aralarında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle kraliyet fertleri arasındaki buzları, çiftin bugün bir yaşına giren kızları Lilibet eritti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı kutlamaları, Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle diğer aile arasındaki buzların erimesine vesile oldu.

Platin Jübile kutlamaları kapsamında dün St. Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü töreninde yakın aile üyeleriyle yan yana gelmeyen Prens Harry ve ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle'ın kızları Lilibet'in birinci yaş günü aileyi birleştirdi. Torununun kızıyla ilk defa tanışan Kraliçe, dede Prens Charles ve eşi Camilla, Prens William ve eşi Kate Middleton, Lilibet'in doğum gününü sıcak mesajlarla kutladı.

İlk mesajı paylaşan Kraliçe Elizabeth, Twitter'a “Lilibet'e çok mutlu bir birinci yaş günü dilerim” yazdı. Prens William-Kate Middleton çifti de Twitter mesajlarında “Bugün birinci yaşına giren Lilibet'e çok mutlu yıllar” ifadelerini kullandı. Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla da “Bugün Lilibet'e çok mutlu bir birinci yaş günü dileriz” dedi.

“SARAYDA VAFTİZ EDİLECEK”

Ailenin doğum gününü nasıl kutladıklarıyla ilgili bir açıklama yapılmasa da İngiliz basını Prens Harry ve Markle'ın büyük ihtimalle üç yaşındaki oğulları Archie ve bebekleri Lilibet ile Windsor Sarayı'nda aileyle bir araya geldiğini yazdı.

BBC, Lilibet'in bugün sarayda düzenlenecek küçük bir törenle vaftiz edilebileceğini de aktardı.

Daha önce ailesine sert eleştiriler yönelten Prens Harry, eşi Meghan Markle’la kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak ABD’ye yerleşmişti. Kraliçenin tahttaki 70’inci yılı için düzenlenen Platin Jübile kutlamalarında gözler, kutlamalara katılmak için İngiltere’ye dönen Prens Harry-Meghan Markle çiftindeydi.

Dün düzenlenen tören, çiftin 2020’de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasının ardından aile üyeleriyle bir araya geldiği ilk resmi etkinlikti. Törende yakın aile üyeleriyle yan yana gelmeyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın arka planda kalmayı özellikle tercih ettiği belirtilmişti.

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